Steinhoff Aktie: Der Markt ist zum Zerreißen gespannt…

Steinhoff hat am Dienstag mit einem minimalen Abschlag an den Börsen nicht für Sorgenfalten gesorgt. Der Wert befindet sich noch in Lauerstellung und könnte schon in wenigen Wochen Kursgewinne in hohen zweistelligen Raten schaffen, meinen verschiedene Analysten. Jetzt kommt es darauf an.

Die Stimmung nach der Präsentation wird wichtig

Die Zahlen zum bislang noch nicht abgerechneten Geschäftsjahr 2016/2017 werden nun am 7. Mai

Ein Beitrag von Mark de Groot.