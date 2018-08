Steinhoff Aktie: Die Lage bleibt ernst!

Wenn es bei Steinhoff überhaupt nochmal zu einer Wende kommen sollte, so ist damit nicht in allzu naher Zukunft zu rechnen. Für den Moment bleibt die Lage für den angeschlagenen Möbelkonzern angespannt. Am Freitag wird die Aktie durch schlechte Nachrichten aus den USA unter Druck gesetzt. Dort könnte es schon bald zu einer Insolvenz der Tochter Mattress Firm kommen. Die Steinhoff-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.