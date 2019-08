Steinhoff Aktie: Kurze Erholung – oder große Chance?

Steinhoff hat am Donnerstag einen weiteren Aufschlag in Richtung Norden geschafft. Die Aktie legte um 2 % zu und könnte in den kommenden Tagen nach Meinung von Beobachtern minimale Kursgewinne schaffen. Schließlich hat der Wert in den zurückliegenden Tagen bereits einige kleinere Kursgewinne für sich verbuchen können. Dennoch: Bezogen auf die Entwicklung innerhalb von einem Monat liegt der Wert weiter hinten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung