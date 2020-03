Steinhoff Aktie: Knaller zum Wochenabschluss!

Steinhoff konnte sich dem Abgabedruck aus den USA am Freitag nicht entziehen. Dennoch: Der Kurs könnte den entscheidenden Durchbruch geschafft haben. Denn: In seinem erst vor Tagen publizierten „Trading Update“ wies Steinhoff auf eine kleine Sensation hin. Das Unternehmen hat sich seinen eigenen Angaben nach mit Gläubigern „vereinbart“. Dies ist wiederum in der Berichterstattung fast untergegangen. Damit hat der Wert die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung