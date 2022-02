Steinhoff-Aktie: Knaller!

In der abgelaufenen Woche hat Steinhoff einen kleinen Meilenstein gesetzt. Das Unternehmen musste einen Abschlag in Höhe von -6,4 % hinnehmen. Dies ist jedoch noch kein Grund, um den Kopf in den berühmten Sand zu stecken – die Notierungen sind innerhalb von vier Wochen um insgesamt sogar -23 % nach unten gesackt. Auch das ist noch kein großes Problem, so Analysten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung