Steinhoff Aktie: Der Knaller!

Steinhoff hat – mal wieder – einen echten „Knaller“ serviert. Das Unternehmen hat sich mit einer Äußerung in der abgelaufenen Woche eine Menge Aufmerksamkeit gesichert. Nur ist die Frage, in welche Richtung diese Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen steuert. Der Knaller könnte sich als Durchbruch – oder als Katastrophe erweisen. Die Entscheidung ist allerdings recht einfach.

Steinhoff: Verschieben, Verschieben, Verschieben

Erneut hat das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung