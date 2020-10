Steinhoff Aktie: Knall!

Was für ein Knall rund um die Aktie von Steinhoff. Das Unternehmen hat in den zurückliegenden Jahren in der Regel mit massiven Kursverlusten die Börse verärgert. Kurz vor der Pleite stehend – so könnte der Aktienkurs interpretiert werden -, steht das Unternehmen nun vor einem brisanten Comeback. Der Kurs schoss am Freitag kurz vor dem Wochenende um mehr als 22 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



