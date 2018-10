Steinhoff-Aktie: Kleines Plus, kein Nutzen!

Steinhoff hat am Donnerstag einen Aufschlag von mehr als 1,5 % geschafft. Dabei konnte der Wert in den zurückliegenden Tagen allerdings den Fall unter die bedeutendere Marke von 13 Cent nicht verhindern. Dies hinterlässt einen faden Beigeschmack, so die Meinung von charttechnischen und technischen Analysten, die noch immer der Auffassung sind, dass es tendenziell für den Wert eher bergab denn bergauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.