Steinhoff-Aktie: Klassiker!

Steinhoff kann sich wieder zurücklehnen – zumindest an den Aktienmärkten. Das Unternehmen schaffte mit seiner Aktie am Donnerstag den Sprung zurück in die Erfolgsspur. Der Titel gewann gleich 1,6 % und befindet sich damit wieder in der Nähe einer wichtigen Marke. Es gibt keine neuen Nachrichten, aber gute Aussichten.

Das ist ein Klassiker

