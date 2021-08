Steinhoff-Aktie: Klappt es dieses Mal?

Nachdem Steinhoff vor einigen Wochen in Südafrika vor Gericht eine Niederlage gegenüber seinen Gläubigern einstecken musste, stockte der Konzern seine versprochenen Entschädigungen zunächst auf. Das neue Angebot stieß jedoch auf taube Ohren, was die Steinhoff-Aktie etwas in der Luft hängen ließ.

Nun teilte der Möbelhändler laut „Handelsblatt" mit, seine Offerte erneut um 185 Millionen Euro auf 1,43 Milliarden Euro erhöht zu haben.



