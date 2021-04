Steinhoff-Aktie: Kehrt die Zuversicht zurück?

Die Steinhoff-Aktie markierte am 15. Februar ein Hoch bei 0,158 Euro und ging anschließend in eine Korrektur über. Zwar versuchten die Verkäufer mehrfach, den 50-Tagedurchschnitt zu erreichen, doch einen Kontakt mit dem gleitenden Durchschnitt konnten die Bullen in allen Fällen verhindern.

Das gab der Aktie die Möglichkeit, bis zum 31. März einen Anstieg bis auf 0,140 Euro zu vollziehen. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



