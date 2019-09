Steinhoff Aktie: Die Katastrophe? Oder….

Steinhoff zeigt sich an den Aktienmärkten weiterhin anfällig. Das Unternehmen musste einen Abschlag auf deutlich weniger als 7 Cent hinnehmen. Es deutet relativ wenig auf steigende Notierungen hin. Zudem gab es in Nigeria und Sambia zu weniger erfreulichen Entwicklungen. Steinhoff musste befürchten, dass Geschäfte geplündert würden. Daraufhin sind insgesamt 21 Geschäfte in Lagos in Nigeria geschlossen worden sowie insgesamt 7 Geschäfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung