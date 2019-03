Steinhoff Aktie: Jetzt wird es enger…

Steinhoff ist nun am Montag wie schon an den Tagen zuvor etwas kräftiger in den Abwärtssog geraten. Das Unternehmen hat noch immer keine überzeugenden Belege dafür gefunden, dass die Bilanzfälschung, die inzwischen bestätigt worden ist, keine nennenswerten Auswirkungen haben würde. Vielmehr sieht es so aus, als sollten sich nach den Meldungen vom 18. März langsam Investoren aus dem Engagement zurückziehen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.