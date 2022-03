Steinhoff-Aktie: Jetzt könnte eine neue Aufwärtswelle starten!

Die Aktie des wegen eines Bilanzskandals in Schieflage geratenen Möbelkonzerns Steinhoff musste in den letzten Wochen starke Korrekturen hinnehmen. Diese haben den Kurs ausgehend von einem Mehrjahreshoch bei 0,3258 Euro im Tief bis auf 0,1608 Euro zurückkommen lassen. Damit hat sich die Aktie im Wert halbiert. Auf Höhe der 200-Tage-Linie (EMA200) konnten die Anleger den Kurs in der vergangenen Woche aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung