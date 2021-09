Steinhoff-Aktie: Jetzt kaufen?

Steinhoff steht kurz vor der neuen Woche glänzend aufpoliert an den Finanzmärkten. Der Wert hat innerhalb der vergangenen fünf Tage einen Aufschlag in Höhe von 12 % geschafft. Die Aktie klopft direkt an der Tür zu einer immensen Hürde.

Steinhoff: Damit war nicht zu rechnen

Konkret steht Steinhoff direkt davor, die Marke von 20 Cent zu überwinden. Die Kurse sind am Freitag mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung