Steinhoff-Aktie: Ist das wirklich wahr?

Zum Ende der vergangenen Handelswoche traten in der Steinhoff-Aktie noch Gewinnmitnahmen auf – vom Tageshoch bei 0,234 Euro ging es bis auf einen Schlusskurs bei 0,209 Euro. So bildete sich in den Tageskerzen gar eine “Sternschnuppe” aus – ein Shooting Star in den Candlesticks. Doch dieses potenzielle Trendwendemuster zeigt erst einmal nur Widerstand nach oben an.

