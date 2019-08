Steinhoff Aktie: Ist dies der Untergang?

Steinhoff ist am Montag mit einem großen Abschlag von 6,3 % aus dem Handel gegangen. Das Papier sackte auf den tiefsten Stand aller Zeiten und dürfte damit endgültig den Weg in den Abgrund angetreten haben, meinen Analysten. Denn: In einem Monat ging es damit bereits um etwa 22 % abwärts. In drei Monaten hat die Aktie weitere 35 % zurückgesetzt. Unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung