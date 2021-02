Steinhoff-Aktie: Ist das Ziel erreicht?

Die Aktie von Steinhoff International sticht unter den vielen Kursgewinnern Anfang dieser Woche hervor. Bis zu 30 Prozent gewann der Titel am Montag dazu. Die beachtliche Entwicklung nahm bereits in den letzten Wochen zunehmend Fahrt auf. In der Spitze verdreifachte die Aktie seit Mitte Januar ihren Kurs nahezu.

Auch sein Vor-Corana-Niveau übertraf das Papier: Die Steinhoff-Aktie notiert so hoch wie seit 2018 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung