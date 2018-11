Steinhoff-Aktie: Ist das die Ruhe vor dem Sturm?

Steinhoff hat sich in den vergangenen Tagen schwer getan, aber immerhin keine größeren Kursverluste mehr hinnehmen müssen. Am Donnerstag kam es zunächst zu einem weiteren Rücksetzer, der bis zum Handelsende wieder ausgeglichen werden konnte. So ging es wieder einmal mit plus minus null aus dem Handel. Damit steht die Aktie weiterhin exakt auf der Marke von 12 Cent.

Erst wenn diese charttechnische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.