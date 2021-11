Steinhoff-Aktie: Irrsinn!

Steinhoff hat am Mittwoch eine spektakulären Start an den Finanzmärkten hingelegt. Der Wert ist mit einem massiven Ausbruch nach oben am Vortag deutlich über 13 Cent aufwärts gerutscht. Die Notierungen sind am Mittwoch dann deutlich unter Verkaufsdruck geraten. Unter dem Strich sind die Kurse noch im interessanten Bereich.

Steinhoff: Ganz eng

Der Hintergrund hat sich nicht verändert. Steinhoff ist letztlich Opfer der Warteschlange, ...



