Steinhoff Aktie: Im Interesse der Mutter!

Am Dienstag teilte Steinhoff mit, dass die für die Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) wichtige Tochter „Steinhoff Investment Holdings Limited“ den jährlichen Compliance Report veröffentlicht hat, was auch im Hinblick auf den in Südafrika relevanten sogenannten „Broad-Based Black Economic Empowerment Act“ wichtig ist. Es gilt hier zu beachten, dass Steinhoff Investment Holdings diverse Beteiligungen von Steinhoff in Afrika bündelt. Steinhoff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung