Steinhoff-Aktie: Immer mit der Ruhe!

Ein Angriffskrieg auf europäischem Boden kann einen in der heutigen Zeit schon mal schockieren und so war es auch keine große Überraschung, dass die Steinhoff-Aktie in den letzten Tagen teils schwer unter Druck geraten war. Immer wieder machte das Papier Ausflüge unter die wichtige charttechnische Unterstützung bei 0,20 Euro.

Jene konnte per Wochenschluss aber noch verteidigt werden, und das nicht zu knapp. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung