Steinhoff-Aktie: Horrorgeschichten an den Börsen!

Viel passiert ist rund um die Steinhoff-Aktie zuletzt nicht mehr. Umso bunter sind allerdings die Fantasien, welche derzeit die Anleger umtreiben. In den sozialen Medien und in den einschlägigen Börsenforen wird sich munter darüber ausgetauscht, welche Auswirkungen die Ukraine-Krise auf den ohnehin schon schwächelnden Möbelkonzern haben könnte.

Zwar ist der in der Ukraine und in Russland nicht direkt aktiv, wohl aber in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung