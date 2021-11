Steinhoff-Aktie: Die Hoffnung schwindet!

Auch wenn in Sachen Steinhoff noch nichts entschieden ist, so hat die Stimmung der Anleger in Bezug auf das Unternehmen zuletzt deutlich nachgelassen. Noch immer kann der mit den Gläubigern ausgehandelte Vergleich nicht über die Bühne gehen und vor Gericht streben die ehemaligen Tekkie-Town-Eigner eine Liquidation des Konzerns an.

Mit irgendeiner Entscheidung in dieser Sache ist nach der einen oder anderen Verschiebung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung