Steinhoff-Aktie: Hoffen auf ein Wunder?

Anleger von Steinhoff wünschen sich noch immer die große Wende herbei – und das nicht erst seit gestern. Schon als die Aktie im Jahr 2017 aufgrund eines Bilanzskandals tief in den Kurskeller rutschte, gab es schnell Spekulationen darüber, dass die Verluste in Zukunft wieder aufgeholt werden könnten. Die Analysten zweifelten stark an einem solchen Szenario und nach mittlerweile drei Jahren scheint ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



