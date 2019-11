Steinhoff Aktie: Hilft gar nichts mehr?

Steinhoff konnte im frühen Morgenhandel am Donnerstag satte gut 6 % zulegen. Zunächst hatten sich Investoren gefragt, ob dem Unternehmen „gar nichts mehr“, also nicht einmal „gute Nachrichten“ helfen würden. Denn Steinhoff hat es immerhin geschafft, etwa 75 % an einer Tochter nunmehr endgültig an einen Übernehmer abzugeben, wie wir an dieser Stelle bereits berichtet hatten. Die Verkaufswelle über Tochterunternehmen rollt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung