Steinhoff Aktie: Hier tut sich was!

Während die Börse eher verkatert in die neue Woche startet, schießt die Aktie des angeschlagenen Steinhoff-Konzerns weiterhin in die Höhe. Schon kurz nach Handelsbeginn betrug das Plus mehr als 5 Prozent. Zurückzuführen ist die gute Stimmung auf Wirtschaftsprüfer, welche für den Konzern einen Substanzwert von 58 Cent pro Aktie errechnet haben. Das ist sieben Mal mehr als die Anteile am Freitag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.