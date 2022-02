Steinhoff Aktie: Ab Heute unwiderruflich. Jetzt startet Abwicklung. Und dann?

Die Steinhoff Aktie auf dem Weg zur Normalität? Dafür ist heute ein wichtiger Stichtag. Ab heute ist laut Western Cape Highcourt der „südafrikansiche Arm“ des weltweiten Settlements „effective„. Damit startet jetzt die Abwicklung der einzelnen Vergleichselemente, für die Szeonhoff International Holdings NV und die ehemalige Steinhoff-Holding in Südafrika, deren Assets seienrzeit auf die NV übertragen worden waren. In einem positven Nachrichtenumfeld: Übernahme und Einstieg in einen Wachstumsmarkt durch Pepkor Ende Januar gemeldet, einer wesentlich „verbesserten Bilanz“ für 2020/21 (generelle Zahlen und deren Aussage &Analyse einzelner Bilanzposten) und dem heutigen sine-qua-non für Verbesserungen der Zins- und Verschuldungssituation des Steinhoff Konzerns.

Steinhoff Aktie in Wartestellung. Bis zum 15.05.2022 könnten noch Aktienkäufer Ansprüche anmelden, danach „vorbei“

Wahrscheinlich liegen die meisten Forderungen bereits vor, aber eine letzte Chance haben noch die Aktionäre, die aufgrund der Bilanzbetrügereien bis zu deren Aufdeckung Steinhoff Aktien über die Börse erwarben: Letzter Tag für die Anmeldung wäre der 15.05.2022. „Steinhoff can also confirm that the Bar Date (being the deadline on which Market Purchase Claimants are able to validly lodge claims against Steinhoff) will be 23:59:59 SAST on Sunday 15 May 2022 . „

Ansonsten läuft jetzt die Auszahlung der „grossen Vergleiche“ und deren damit verbundenen Vereinbarungen mit einzelnen Forderunsginhabern (wie den Ex-Tekki Town Eigentümern oder Trevor Capital) an. Dazu kommen die zusätzlichen Zahlungen Deloittes Südafrika + Niederlande, Zahlungen der D&O-Versicherungen von den Nicht-Haupttätern aus dem damaligen Steinhoff-Management und von einzelnen Managern, die damals „am Rande des Betrugs“ tätig waren für Steinhoff – deren Zahlungen waren an den Vollzug des „Hauptvergleichs“ gebunden.

Ablauf der Vergleichszahlungen – für eine unbelasteterte Steinhoff Aktie

Heute Nachmittag meldet Steinhoff, dass die folgenden Schritte heute gemäß dem globalen Vergleich unternommen wurden:

– Zahlung der gemäß dem in den Niederlanden freigegebenen Vergleich und dem südafrikanischen S155-Vergleich, der heute effektiv wurde, erforderlichen Vergleichsbeträge an die „Stichting Steinhoff Recovery Foundation“, die die Vergleichsbeträge zugunsten der „Market Purchase Claimants“ (Aktienkäufer über die Börse) und der SIHNV-Vertragsanwärter (Forderungsinhaber gegen die „alte südafrikansiche“ börsennotierte Steinhoff) halten wird. Und von dieser Stiftung werden dann bis zu den jeweils vorgegebenen Stichtagen die Gelder verteilt.

– Zahlung oder Start von Zahlungsvereinbarungen in Bezug auf Steinhoffs Beitrag zu den Kosten der ACGs (Forderungsgruppen/Anwälte) gemäß dem Vergleichsplan;

– Zahlung von 66 Mio EUR an den „Hemisphere Facility Agent“ zur Begleichung eines entsprechenden Schuldenbetrags von Hemisphere International Properties BV, der Immobilienholding, die operativ notwendige Immobilien der Gruppe hielt und in gewissen Umfang immer noch hält.

– Barzahlungen und Einleitung von Übertragungen von Pepkor Holdings Limited-Aktien an die SIHPL-Vertragsberechtigten (Teilnehmeer S155-Verfahren), die am oder um das heutige „Effektiv-“ Datumdes Vergleichs herum gezahlt oder übertragen werden müssen.

Und natürlich werden noch viele weitere Mechanismen heute „in Gang gesetzt“

Denn Steinhoff bestätigt weitere Schritte in den kommenden Wochen und Monaten gemäß den Bedingungen des niederländischen Vergleichsplans, des S155-Vorschlags und der damit verbundenen vertraglichen Vereinbarungen zu unternehmen. Und die Belohnung gibt es auch schon: Infolge des Effektiv-Werdens des Vergleichs in Südafrika werden die anhängigen Gerichtsverfahren gegen Steinhoff, die im Rahmen des Globalvergleichs angestrengt worden waren, nun zurückgezogen und eingestellt. Der von einigen ehemaligen Eigentümern des Tekkie Town-Geschäfts eingereichte südafrikanische Liquidationsantrag gegen SIHNV wurde bereits heute zurückgezogen.

Kostet? Steinhoff Aktie hat den „Preis“ schon lange eskomptiert, oder?

Der Vergleich in Zahlen: Neben den namhaften Zusatzzahlungen von DELOITTE Niederlande und Südafrika, den D&O Versicherungen des Managements – 78,1 Miom EUR (ausser für die Haupttäter) und Zahlungen des nicht strafrechtlich verfolgten Managements erklärt sich der Steinhoff Konzern bereit folgende Zahlungen zu leisten, Stand 15.02.2022:

Original

settlement

amount (July 2020) Revised total

settlement

amount (inc. 16 July 2021 & 11 August 2021 offers) Total increase in settlement amount since July 2020 EURm ZARm EURm ZARm EURm ZARm % Inc. SIHNV & SIHPL Market Purchase Claimants 267 442 175 66% SIHNV Contractual Claimants 103 171 68 66% Hemisphere CPU 40 66 26 66% SIHPL Contractual Claimants: Titan 7,904 7,904 – – SIHPL Contractual Claimants: Other 1,653 1,653 – – SIHPL Market Purchase Claimants (current increase) – 3,214 3,214 n.m. EUR Total (of EUR and ZAR amounts) 969 1,426 457 47%

Dazu „die Nebenkriegsschauplätze“ – Freikaufen von der Klage auf Liquidation des Steinhoff-Konzerns, die dem Vergleich im Weg standen

Zuallererst kommen für die Ex-Tekki Eigentümer neben dem „Hauptvergleich“ für die Steinhoff Einigung rund 28 Mio EUR plus 29,5 Mio Pepkor Aktien (ca. 1,20 EUR/Aktie). Die Exeigentümer von Tekki Town hatten kurz vor Bekanntwerden des Bilanzbetrugs „ihre“ Kette von Schuhgeschäften in Südafrika an Steinhoff International Holdings NV verkauft – eingegliedert wurden die Stores dann in deren Tochter Pepkor. Wo sie übrigens äusserst erfolgreich weiter wuchsen und wachsen und hohe Erträge erwirtschaften. Die Kläger erhielten seinerzeit einen Grossteil des Kaufpreises in Aktien der niederländischen Steinhoff Holding, börsennotiert in Frankfurt durch die seinerzeit gefälschten Bilanzzahlen „falsch bepreist“. Konkret haben die derzeitigen Kläger 59 % der Tekki Town zu 1,8 Mrd ZAR in Aktien der Steinhoff verkauft – in 2017 kurz vor Bekanntwerden des Bilanzskandals. Seinerzeit waren die 1,8 Mrd ZAR zum Wechselkurs vom 30.12.2017 gut 100 Mio EUR wert.

Und für die Einigung erzielte man nun rund 500 Mio ZAR plus 29,5 Mio Aktien der Pepkor Holding, die derzeit an der Johannesburger Börse zu 21,50 ZAR handelt. Zu derzeitigen Wechselkursen rund 63,4 Mio EUR. Ein gutes Ergebnis für die „Tekkis“. Und zeigte deren Verhandlungsmacht und den Zeitdruck des Steinhoff Managements. (EINZELHEITEN ZUR TEKKI-FORDERUNG)

Und Trevo Capital erzielte mit Steinhoff eine Einigung gegen „aus dem Geld liegende“ Optionen auf 120 Mio Pepkor Holdings Aktien zu einem Bezugspreis von 24,951 ZAR (rund 1,38 EUR) mit 3 Jahren Laufzeit

Trevo Capital – eine Interessensgruppe rund um ehemalige Pepkor Manager, deren Forderungen Steinhoff immer vehement abgelehnt hatte und ganz bewust nicht in seinen Vergleichsvorschlag eingeschlossen hatte – erhält als „Non-Qualifying Claimant“. Also als „unberechtigt Forderungen Erhebender“ erhält man zumindest Bezugsoptionen für Pepkor Aktien im nicht unbeträchtlichen Umfang. Das kostet den Steinhoff Konzern erstmal nichts ausser den Verzicht auf potentielle Kurssteigerungen der Pepkor Aktie über den Bezugspreis von 24,951 ZAR hinaus.

Schaut man sich die operative Performance der Pepkor Holdings an und dazu den rasanten Kursverlauf in diesem Jahr – in die Regionen des Bezugspreises der Trevo Capital – dann steht zu befürchten, dass diese Optionen den Steinhoff Konzern voraussichtlich die Mehrheit an dem prosperierenden Retailkonzern kosten werden: Nach Vergleichsleistungen wäre man vor den heutigen Einigungen genau bei 50,1 % der Aktien gelandet. Davon gehen wohl nun 29,5 Mio Aktien definitiv an die Ex-Tekki’s und möglicherweise weitere 120 Mio Aktien zu 1,38 EUR/Aktie an Trevo Capital. Oder holt man sich einen Teil der Anteile aus der „Sacheinlage “ in Pepkor in Form von operativ genutzten Immobilien?

Steinhoff Aktie könnte bald für einen“normaler“ Retailkonzern stehen.



… mit wachstumsstarken Töchtern, die in ihren jeweiligen Märkten oftmals besser als die Konkurrenz durch die Corona Krise gekommen sind. Und man ist nicht mehr ein Konzern, der sich mit Schadensersatzforderungen konfrontiert sieht, die bei weitem alle seine Vermögenswerte überschreiten. Jetzt ist man „nur noch“ ein überschuldeter Konzern, der seine Verschuldung und insbesondere seine Zinslast reduzieren muss. Zumindest wenn er dauerhaft überleben will, wobei Pepkor’s Schritt nach Südamerika könnte hier einen wesentlichen Beitrag leisten…



Bei Interesse für die „stillen Reserven" der Steinhoff Aktie:





