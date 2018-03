Steinhoff-Aktie: Hauptversammlung findet am 20. April statt!

Liebe Leser,

wie den Aktionären der Steinhoff International Holdings mitgeteilt wurde, findet die diesjährige Hauptversammlung am Freitag, den 20. April 2018, in Amsterdam statt. In diesem Jahr wird auch ein Live-Stream der Hauptversammlung in Südafrika angeboten.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Wird das Zahlenwerk noch vor der HV veröffentlicht?

In den letzten Wochen und Monaten wurde viel über die Situation bei Steinhoff spekuliert. Auch

Ein Beitrag von Johannes Weber.