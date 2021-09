Steinhoff-Aktie: Hammer!

Steinhoff hat am gestrigen Dienstag einen Teil der vorhergehenden Verluste sofort wieder wettgemacht. Nun steht am Donnerstag ein wahrer Hammer an. Es ist der Vortag zur nächsten Vergleichs-Sitzung mit den Gläubigern des Unternehmens. Der erste Teil der zweiten Veranstaltung am 6.9. war verschoben worden. Für Außenstehende blieb die Motivlage etwas unklar. Am Donnerstag ist nun nach den Gewinnen vom Dienstag und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung