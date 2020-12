Steinhoff Aktie: Hammer!

Einen absoluten Durchbruch verzeichnet derzeit die Aktie von Steinhoff. Auch am Donnerstag konnten die Notierungen zunächst um den unglaublichen Aufschlag von 5,5 % nach oben klettern. Jetzt scheint der Möbelhändler in einen neuen „Aufwärtstrend“ überzugehen. Formal ist das neue Kursziel sogar zweistellig…. Allerdings gingen die Kurse im Verlaufe des Tages plötzlich ebenso stark zurück. Was ist da los?

Steinhoff: Alles neu

Es gibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung