Steinhoff Aktie: Hält diese Unterstützung?

Steinhoff Aktie | ISIN:NL0011375019 | WKN:A14XB9

Aktuelle Situation im Tageschart: So oder so befindet sich dieses Wertpapier in einem etablierten Abwärtstrend. Einerseits zeigen die Trendlinien im Chart nach unten aber auch die Trendindikatoren wie gleitende Durchschnitte und der Donchian Channel bestätigen dies. Jüngst wurde das Tief um 0,05 Euro abermals erreicht. Doch hält diese Unterstützung nun? Eine Bestätigung wäre es, wenn der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung