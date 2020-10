Steinhoff Aktie: Große Sensation!

Unfassbar, was Steinhoff am Donnerstag schaffte. Die Aktie könnte nun vor dem nächsten gewaltigen Comeback stehen – vielleicht das größte der vergangenen beiden Jahre. Der Wert schaffte einen Aufschlag in Höhe von 18 %! Dies erinnert an die Gewinne, die der Wert vor etwa drei Wochen an einem Handelstag kurz vor dem Wochenende einmal erreichte. Und erneut stellt sich ein starkes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung