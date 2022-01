Steinhoff-Aktie: Gigantischer Neuanfang?

An der Börse wird Zukunft gehandelt – so auch in der Steinhoff-Aktie. Die Phantasie der Anleger ist entfacht worden. Die Rechtsstreitigkeiten scheinen vorbei. Es gibt eine Einigung mit den bisherigen Gläubigern und den Prozessbeteiligten – rund um den Bilanztrug. Die Steinhoff-Aktie wird gekauft – in der Hoffnung auf weitere Kursgewinne.

Börse sollte der Anleger allerdings nicht unbedingt verstehen wollen. Denn das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung