Steinhoff-Aktie: Geht es jetzt bergauf?

Die Unterstützungslinie brachte die Anleger dazu, im März erneut in den Kurs einzusteigen und das Vorzeichen ins Positive zu drehen. Dabei kam es zu einem Anstieg knapp unter die 0,25 Euro. Die Supertrendlinie war dabei jedoch ein zu großer Widerstand und ließ die Steinhoff-Aktie fallen. Dies spielte den Bären in die Karten und es bildete sich ein Abwärtstrend. In dem… Hier weiterlesen