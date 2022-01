Steinhoff-Aktie: Ganz normale Härte!

Über mangelnde Bewegung kann sich bei der Steinhoff-Aktie derzeit wirklich niemand beschweren. Kaum ein Tag vergeht, an dem das Papier nicht einen großen Satz machen würde. Leider geht es nicht immer aufwärts, zumindest am Donnerstag ging es aus Sicht der Anleger aber in die richtige Richtung.

Tags zuvor setzten Gewinnmitnahmen dem Kurs noch zu, jene konnten mit einem Plus von 8,55 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung