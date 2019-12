Steinhoff Aktie: Finanzkalender aktualisiert!

Bei der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) ist der Finanzkalender aktualisiert worden. Hier der Blick in selbigen, der da „Shareholder Diary“ heißt. Der nächste planmäßige Termin steht demnach indes erst in einigen Monaten an. Und zwar soll es am 27. Februar 2020 ein sogenanntes „Trading Update“ für Q1 geben. Da bei Steinhoff das Geschäftsjahr am 30.9. endet, ist das „Q1“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung