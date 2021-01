Steinhoff Aktie: Fast sensationell!

Steinhoff hat am Donnerstag im Windschatten der Hype-Unternehmen aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie noch einmal Anlauf in Richtung steigender Notierungen genommen. Formal schaffte die Aktie nun die Bestätigung des Aufwärtstrends. Der Wert ist mit dem Aufschlag von 1 % zwar etwas schwächer nach oben gelaufen als in den Tagen zuvor, dennoch ist die Entwicklung selbst nicht zu übersehen.

