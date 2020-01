Steinhoff Aktie: Extremer Hammer vor der Tür!

Steinhoff hat zuletzt den Rückwärtsgang noch einmal bestätigt. The share is through the support in height of 5 cent relative good protected – on the first view. Tatsächlich sprechen alle Anzeichen dafür, dass börsentäglich der nächste extreme Hammer kommen kann. Vorsicht, also die Meinung von Analysten.

Krise schreibt sich fort

Die Krise in Zahlen: Innerhalb einer Woche hat die Aktie zunächst nur 2,5% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung