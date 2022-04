Steinhoff-Aktie: Extrem!

Weitere Suchergebnisse zu "Cameco":

Steinhoff konnte am Freitag noch einmal fast 1 % Zuschlag verbuchen. Dies wiederum ist in einem bestimmten Sinne interessant. Die Aktie konnte einen deutlichen Widerstand erfolgreich überwinden. Die Aktie ist damit auf dem Weg dazu, sich in eine bessere Position zu bringen. Die neue Woche wird interessant.

Steinhoff: Wende?

Die Aktie hat mit dem kleinen Aufschlag eine große Hürde durchkreuzt. 20 Cent sind ...



