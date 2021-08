Steinhoff-Aktie: Es wird schon fast langweilig!

Seit eine Niederlage vor Gericht gegenüber Gläubigern in Südafrika die Steinhoff-Aktie ein gutes Stück in die Tiefe beförderte, hat sich bei dem Unternehmen nicht mehr viel getan. Zumindest wurden seit rund vier Wochen keine nennenswerten Entwicklungen mehr an die Öffentlichkeit getragen.

An den Märkten stellte sich dadurch bei der Steinhoff-Aktie eine gewisse Stabilisierung ein, was aus Anlegersicht aber nicht unbedingt eine gute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung