Steinhoff-Aktie: Es wird immer schlimmer!

Der anhaltende Abwärtstrend bei der Steinhoff-Aktie wollte auch am Dienstag nicht zum Erliegen kommen. Das Papier musste am Handelsplatz in Stuttgart einen Verlust von 1,65 Prozent wegstecken, wodurch der Kurs bis auf 0,1369 Euro abrutschte. Die steilen Zugewinne aus dem August haben sich mittlerweile vollständig in Luft aufgelöst.

Mit dem deutlichen Unterschreiten der Marke bei 0,14 Euro scheint die Steinhoff-Aktie immer mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



