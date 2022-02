Steinhoff-Aktie: Es geht voran!

Gerade erst hat die Steinhoff-Aktie den möglichen Untergang des Konzerns verhindern können, da geht die Tochter Pepkor schon auf Einkaufstour. Wie kürzlich bekannt wurde, will die sich rund 130 Filialen der „Grupo Avenida“ in Brasilien zu Eigen machen, in denen hauptsächlich Kleidung und Zubehör für den Haushalt verkauft werden.

Das Angebot passt damit schon mal zur Pepkor Group, die mit einem ganz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung