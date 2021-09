Steinhoff-Aktie: Erleichterung macht sich breit!

Am Mittwoch blieb den Anlegern von Steinhoff zunächst eine weitere negative Überraschung erspart. Die Gläubigerversammlung in den Niederlangen verlief ohne größere Zwischenfälle, Unternehmensangaben zufolge gab es breite Zustimmung für den vorliegenden Vergleichsvorschlag. An der Börse sorgte das für sichtbare Erleichterung.

In Stuttgart ging es für die Steinhoff-Aktie gestern um knapp 18,5 Prozent auf 0,217 Euro in die Höhe. Damit konnten die Käufer



