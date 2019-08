Steinhoff Aktie: Erkenntnisse aus der Präsentation!

Bei der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) war es am Dienstag spannend: Denn da stand eine Präsentation für Investoren an. Das war natürlich besonders vor dem Hintergrund interessant, dass in rund zwei Wochen (am 30. August 2019) die diesjährige ordentliche Steinhoff-Hauptversammlung stattfinden soll. Die Investoren Präsentation konnte insofern als eine Art Einstimmung gesehen werden darauf, was dann auf die Aktionäre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



