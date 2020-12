Steinhoff Aktie: Ergebnisse der HV?

Vor einigen Tagen hat die Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) die Ergebnisse der Hauptversammlung von Steinhoff Investment Holdings Limited (kurz „Steinhoff Investment“) mitgeteilt. Dazu wissenswert: Steinhoff Investment ist eine Tochter von Steinhoff, in der die Afrika-Aktivitäten des Konzerns gebündelt sind. Und da Steinhoff da recht aktiv ist, ist das für Steinhoff-Aktionäre relevant. Doch was ist das? In der Meldung ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung