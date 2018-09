Steinhoff Aktie: Enttäuschung bei den Anlegern!

Das gestrige Treffen zwischen Vertretern von Steinhoff und seinen Gläubigern brachte nicht die erhoffte Wende. Im Gegenteil, an der Börse zeigen die Anleger sich sogar sichtlich enttäuscht. Während die Steinhoff-Aktie sich in den letzten Tagen noch kontinuierlich verbessern konnte, wurde diese Entwicklung im späten Handel am Donnerstag mit Verlusten von knapp 10 Prozent auf einen Schlag zunichte gemacht. Damit fällt das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.