Steinhoff-Aktie: Enttäuschend!

Die Steinhoff-Aktie hat in dieser Woche erneut starke Verluste erlitten. Der Verlust seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf 25,43 Prozent. Viele waren eigentlich davon ausgegangen, dass nach der Beilegung der Rechtsstreitigkeiten aus dem Bilanzskandal nun die Tür offen wäre, um wieder auf alte Werte zu klettern. Stattdessen geht es nun in die andere Richtung. Natürlich spielen Gewinnmitnahmen in einer solch angespannten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung