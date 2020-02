Steinhoff Aktie: Entscheidung zum Wochenanfang!

Steinhoff hat zum Wochenanfang eine Entscheidung am Markt verlangt. Nach tagelangem Hin und Her hat die Aktie nun einen Aufschlag in Höhe von mehr als 3 % geschafft. Das wiederum zeigt, dass der Markt den avisierten Entwicklungen vertraut. Die Aktie kann in den Augen der Analysten und Experten am Markt offenbar davon profitieren, dass die Monetarisierung der Tochter Pepkor gelingen soll.

