Steinhoff-Aktie – Das Ende eines verrückten Aufstiegs?

7 Milliarden Euro! Diese Summe wollen diverse Kläger in Summe von dem mit einem Bilanzbetrug behafteten Möbel-Handelskonzern erhalten. Doch Steinhoff bietet in einem Vergleich lediglich 850 Millionen Euro an! Dass die Kläger auf knapp 90 Prozent ihrer Forderungen verzichten sollen, wird von Marktbeobachtern jedoch eher als unwahrscheinlich angesehen. Hier dürfte Steinhoff noch nachbessern. Auf der anderen Seite ist es für die ...



